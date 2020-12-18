"В настоящее время, в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19, в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 млн 75 тыс. 600 рублей", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Там напомнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача все возвращающиеся из-за границы россияне в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом должны пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить их результаты на портале Госуслуг.

Ранее на основании соответствия данным критериям было возобновлено регулярное авиасообщение с 16-ю странами: с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией.