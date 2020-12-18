"Здесь есть разница между тем, что вам разрешают делать власти, и тем, что вам следовало бы делать", — цитирует издание The Guardian выдержки из заявления Клюге.

По его словам, путешествия на Рождество "не стоят риска" из-за опасности заразиться COVID-19.

При этом Клюге заверил, что у Европы — лишь "несколько месяцев жертв впереди", а ее жителям нужно "теперь поступать так, что мы все могли гордиться этим". В то же время Клюге признал, что пандемия нанесла сокрушительный урон в финансово-экономической сфере, привела к росту безработицы и сокращению возможностей для самореализации, разделила многие семьи. В особенности Клюге указал на опасность самоизоляции и локдаунов, социальных проблем для психического здоровья населения.

Европейский офис ВОЗ ранее также рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске.

В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств из Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли.

Однако накануне было распространено заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", — пообещала глава Еврокомиссии, имея в виду вакцину BioNtech-Pfizer, находящуюся в процессе научного заключения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.