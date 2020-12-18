"До новогодних праздников в целом я не думаю, что будут какие-то риски по локдауну. Ну а в целом дальше будем смотреть, потому что эти решения... Ежедневно идет анализ, и мы смотрим как ситуация складывается", — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Он подчеркнул, что Москва увеличила мощности коечного фонда.

"На сегодняшний день, несмотря на то, что пики достигали до 8 тысяч ежедневно и было большое количество госпитализаций, мне кажется, что медицина наша отлично с этим справляется", — сказал Немерюк.