"В прошлом году мы приступили к его масштабной модернизации — выделили 4 млрд рублей из краевого бюджета. Кроме того, в Новороссийске построили две водопроводные насосные станции. В Геленджике идет разработка новых месторождений пресной воды. Эти вопросы мы закрываем за счет краевых средств. Водоснабжение этих приморских городов улучшится уже в 2021 году", — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что водоснабжение этих городов в значительной степени зависит от работы магистрального Троицкого группового водопровода, который сильно изношен.

"В рамках реализуемого проекта мы уже ввели два новых участка (водопровода — ИФ), в 2021 и 2022 годах введем еще три протяжённостью 36 км", — отметил губернатор.

Также, по его словам, требуется реконструкция очистных и в Новороссийске. В решении данной проблемы власти региона рассчитывают на помощь из федерального бюджета.

"Что касается системы водоотведения. По Геленджику есть программа "Чистая бухта", подразумевающая разделение ливневых и фекальных стоков и их очистку. Здесь нам необходима федеральная поддержка", — сказал Кондратьев.

Глава региона поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к проблеме. "Мы получаем большую поддержку в решении ключевых вопросов развития региона, в том числе водоснабжения и водоотведения в приморских городов и развития их инфраструктуры. Сейчас самая острая ситуация в Новороссийске и Геленджике", — сказал губернатор.

Проблему бесперебойного водоснабжения курортных городов Краснодарского края, особенно, Новороссийска и Геленджика Владимир Путин затронул в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг. Он отметил, что проекты модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Новороссийске и Геленджике будут реализованы.

"Это все в планах, долго тянется, к сожалению. Я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Но это все в планах есть и, уверен, будет реализовано", — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что дефицит чистой питьевой воды — многолетняя проблема для Геленджика и Новороссийска, получающих ее по единственному магистральному водопроводу из Крымского района Кубани. Троицкий групповой водопровод, построенный в 1970-х годах, в настоящее время выработал свой ресурс.

Проектная производительность водопровода — 200 тыс. кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не более 140 тыс. кубометров. При этом за последние пять лет произошел значительный рост потребления, только в Геленджике — на 60%. Растет и поток туристов на курорт.

Проблему водоснабжения черноморского побережья губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсуждал с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, а также с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в ходе его визита в Краснодар 1 сентября.

По мнению Кондратьева, выходом из ситуации может стать строительство третьей нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 90 км — от станицы Троицкой до Геленджика или возведение нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом.