Ранее открытие полосы ожидалось 4 декабря.

ВПП-1 введена в эксплуатацию в 1950-х годах, ее реконструкция началась в конце прошлого года. Подрядчиком было выбрано ООО "Энерго-строй". Стоимость договора с ним, согласно материалам закупки — 8,2 млрд руб. Требовалось реконструировать саму полосу и несколько рулежных дорожек, построить две скоростные дорожки, оснастить полосу новым светосигнальным оборудованием и системой оповещения об образовании гололеда. По условиям контракта работы должны были завершиться до декабря 2020 г.

Реконструкция ВПП-1 продолжилась, несмотря на падение авиаперевозок на фоне пандемии COVID-19, говорил ранее первый замгендиректора "Шереметьево" Андрей Никулин. Заморозка проекта привела бы к его удорожанию "минимум на треть", объяснил он.

"Мы понимаем, что три ВПП в настоящее время, безусловно, нам не нужны. Общая пропускная способность после введения новой структуры воздушного пространства и трех наших ВПП составит 100 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. Максимально, что мы планируем на следующий год — это 55 ВПО. То есть, по сути, аэропорт сможет обеспечить двойную пропускную способность от потребности следующего года", — говорил Никулин.