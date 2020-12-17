"Я (...) дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось", — сказал Воробьев, его слова приводят в телеграм-канале губернатора.

Руководитель региона также поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия.

"Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы", — отмечается в сообщении.

В четверг пещерах Сьяны в городском округе Домодедово заблудилось десять туристов, в том числе восемь детей.

Пропавших вечером нашли живыми и здоровыми.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) — подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров.