"17 декабря 2020 года в связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 в аэропорту города Перми задержан рейс СУ-1769 авиакомпании" Аэрофлот" сообщением Пермь-Москва (Шереметьево)", — говорится в сообщении.

Ожидается, что пассажиры рейса отправятся в пункт назначения в 03:30 по местному времени в пятницу.

Всего на рейс зарегистрировано 134 пассажира, в том числе четверо несовершеннолетних.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Перми, самолет рейсом СУ-1769 должен был вылететь в Москву из Перми в четверг, в 19:35.