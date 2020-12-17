"Ночные клубы, игровые залы и казино, рестораны и спортивные залы останутся закрытыми до 31 января", — заявил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

В то же время, некоторые ограничения будут смягчены. В частности, детские сады смогут возобновить работу после новогодних праздников — с 4 января. Театры, музеи и кинотеатры смогут работать, но должны быть заполнены не более чем на 30%.

Всего в стране, где проживают около 7 млн человек, с начала пандемии выявили 186 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончалось свыше 6 тыс. человек.