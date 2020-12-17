По словам врио сити-менеджера Ялты, ведется также работа для перехода на собственные источники водоснабжения поселков Форос, Симеиз и города Алупка. "Вблизи Фороса есть две скважины, которые после проведения подготовительных работ смогут полностью обеспечить поселок водой. Еще пять скважин, расположенных в Голубом заливе, на этой неделе решением сессии Ялтинского горсовета были переданы в республиканскую собственность. В дальнейшем, после постановки их на баланс Ялтинского водоканала , скважины будут введены в эксплуатацию и вода начнет поступать жителям. Весь этот комплекс мероприятий снимет нагрузку с основных сетей города и, я очень надеюсь, в дальнейшем позволит смягчить график подачи воды в целом по Большой Ялте", — заявила Павленко.
Как сообщалось, 32 населенных пункта на южном берегу Крыма — города Ялта и Алупка, а также села, поселки и пгт от Фороса до Гурзуфа, с 14 декабря получают воду по часам (три утром и столько же вечером) из-за обмеления двух водохранилищ, питающих эту часть полуострова.
Озеро Могаби, по данным из открытых источников, питается из самого высокого водопада Крыма — Учан-Су.
Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в следующем.
Графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства — шесть часов в сутки), горячее водоснабжение в столице Крыма приостановлено. Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах. В октябре снизили давление в Белогорске. В ноябре — в курортной Евпатории, позднее там отключили ГВС. Ялта в конце ноября перестала подавать воду по ночам. Севастополь ввел режим повышенной готовности.
Правительство РФ в октябре представило план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.
До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла, заявляя, что днепровская вода вернется на полуостров только в случае "его деоккупации". В Москва неоднократно заявляли, что Крым является российским, подчеркивая, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.