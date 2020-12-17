"Локдаун мы не планируем", — сказал Путин журналистам в четверг.

Он отметил, что такой необходимости нет.

"Заболеваемость достаточно высокая, но по мнению специалистов, она "вышла на полку", что называется. Резкого увеличения мы не наблюдаем", — сказал президент.

"Исходим из того, что при том количестве специализированных коек, которые у нас, при наращивании производства лекарственных препаратов, надеюсь, что эти негативы, о которых было сказано, будут устраняться. Будем следить внимательно, чтобы люди получали нужные лекарственные препараты, чтобы их вовремя госпитализировали", — добавил он.

Путин подчеркнул, что важно своевременно реагировать на возникающие проблемы, с которыми сталкиваются люди. "Если будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", — заявил президент.