"Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться — можно, наверно, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, тайны вам не раскрою, что даже люди с прививками могут быть переносчиками", — сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса" в четверг.

По его мнению, "это вопрос, требующий дополнительного изучения, не знаю, насколько возможно получение такого сертификата". "Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья. И это будет барьером на пути распространения, приобретается популяционный иммунитет", — отметил президент.