Так, на 2020 и 2021 годы установлена льгота по налогу на имущество организаций в виде пониженной ставки налога в размере 1% для классифицированных гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях.

"Снижение ставки налога на имущество для гостиниц с 2,2% до 1% поможет снизить риск потери рабочих мест и поддержать отрасль, в которой насчитывается более 500 коллективных средств размещения. Льгота распространится на 2020 и 2021 годы, что поможет как можно быстрее преодолеть экономические последствия пандемии и поспособствует восстановлению гостиничного бизнеса. Отельеры должны быть в полной мере готовы к существенному притоку туристов в год 800-летия Нижнего Новгорода (празднуется в2021 году — ИФ)", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В пресс-релизе отмечается, что гостиничный бизнес является одной из отраслей, наиболее серьезно пострадавших из-за пандемии. Изначально рассматривалась возможность снизить ставку на 2021 год, но после обсуждений было принято решение предоставить льготу на два года.