"Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Ставрополь" в ноябре текущего года — 25 тыс. 893 человека, в сравнении с ноябрем 2019 года уменьшился на 20%", — сказал Соловьев.

Вместе с тем пассажиропоток в январе-ноябре текущего года уменьшился на 25% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года и составил 305 тыс. 157 человек.

Как сообщалось, в ноябре аэропорт Ставрополя неоднократно не смог принимать рейсы из-за тумана. Кроме того из-за метеоусловий несколько рейсов были отменены.

Международный аэропорт "Ставрополь" в 2019 году обслужил около 410 тыс. пассажиров — на 5% больше, чем в 2018 году.