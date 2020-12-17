"Утверждены рекомендации об организации отдыха в Крыму с 20 декабря по 15 января. В период новогодних праздников более 300 отелей и санаториев планируют принимать гостей и жителей республики", — сообщила пресс-служба министерства в четверг.

Согласно рекомендациям, перед приемом отдыхающих отели и санатории должны провести генеральную уборку. При этом и персонал, и гости обязаны носить маски. Социальная дистанция должна быть обеспечена во время трансфера, на стойках регистрации, в ресторанах, а также в банях и бассейнах.

"Групповое посещение бассейнов для плавания и занятия аквааэробикой допускается из расчета не более одного посетителя на 5 кв. м площади зеркала воды", — уточняется в сообщении.

Кроме того, Минкурортов разъяснило введенный на республиканском уровне запрет на массовые новогодние празднования: такие мероприятия не могут проводиться "в том числе на открытой территории".

Ответственность за соблюдение этих рекомендаций несут руководители средств размещения, нарушителям грозит административная ответственность, отметили в министерстве.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

С 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.

Как сообщалось, отели и санатории отменили большие новогодние банкеты с концертами и развлечениями, они сделают ставку на индивидуальное обслуживание в номерах. Однако некоторые из них планировали выступления артистов на улице и барбекю.