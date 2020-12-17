"Самолеты начали прибывать в аэропорт Симферополь с 12:02 мск. На данный момент по погодным условиям задерживается прибытие и отправление четырех самолетов", — сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до пяти часов. Как следует из расписания, всего крымский авиаузел должен принять и отправить в четверг 18 самолетов.

Туман в Симферополе уже второй раз за неделю становится причиной задержки рейсов: во вторник сдвинулось прибытие и вылет четырех бортов, один рейс авиакомпания отменила.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.