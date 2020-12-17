Он подчеркнул важность развития внутреннего туризма.

«В этом году мы стараемся по разным направлениям это сделать. В том числе, так называемый кешбэк: возврат части денег, оплаченных за турпоездки. Мы предусмотрели на этот год на возврат 15 млрд рублей. Освоено только 1,2 млрд. Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году, и постараемся наращивать этот вид услуг. Но надо, чтобы это информационно разошлось так, как нам нужно. Поэтому обращаюсь к средствам массовой информации, тем, кто работает в интернете – нужно поддержать направление развития внутреннего туризма и почаще показывать и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна и различные ее регионы для наших граждан», — сказал Путин.

Он добавил, что во внутреннем туризме пока много проблем с инфраструктурой.

«Разумеется, я вижу, знаю, понимаю. Вижу людей, которые говорят: так красиво, но нет туалетов, руки негде помыть, питание не налажено, негде пройти. Это требует времени, колоссальных денег. Прежде всего, исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере. Государство должно оказывать необходимую поддержку, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства мы будем на это выделять, они предусмотрены. Будем поддерживать и бизнес в целом, региональный в том числе», — подчеркнул президент.

По словам Путина, создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом.

«Только вчера я разговаривал с Дмитрием Ивановичем Чернышенко, который ведет это направление, он активно очень включился. Мы отдаем себе отчет, насколько важно это для государства. В Турции в течение многих десятилетий выстроена соответствующая система, и государство оказывало массированную поддержку отрасли», — добавил глава государства.

Программа кешбэка на туры по России реализована Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на ее проведение 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек.