Соглашение о намерениях по разработке единой концепции развития горного курорта "Архыз" было подписано в четверг. Свои подписи поставили первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, глава КЧР Рашид Темрезов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

На сегодняшний день из пяти туристических деревень на Архызе, согласно мастер-плану, развивается только две — Романтик и Лунная поляна.

"Три остальные деревни пока находятся на стадии проекта планировки. Сегодня мы видим здесь 25 км горнолыжных трасс, а при полной реализации этого проекта планируется оборудовать более 100 км трасс. Потенциал развития на ближайшие пять лет самый высокий в стране из всех существующих горнолыжных курортов, в связи с этим наличие стратегического партнера-инвестора просто необходимо", — приводятся в сообщении слова Бабича.

Участники соглашения намерены проработать механизмы и инструменты расширения масштабов туристического кластера, в том числе за счет дополнительных мер государственной поддержки для резидентов и инвесторов.

Дорожную карту реализации проекта планируется разработать до конца января 2021 года.

Отмечается, что "Синара" стала первым резидентом-инвестором ОЭЗ туристско-рекреационного назначения на данной территории, реализовав масштабный инвестиционный проект по созданию необходимой инфраструктуры в поселке "Романтик" с нуля.

Курорт "Архыз" — стартовая площадка Северокавказского туристического кластера, создаваемого на юге России.