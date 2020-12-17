"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", — рекомендует ВОЗ.

Если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

ВОЗ также призвала европейские страны осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".

"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса — ИФ) в Европе", — говорится в сообщении организации.

В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли.