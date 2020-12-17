«Тестирование на коронавирус сегодня – одна из самых востребованных услуг для авиапассажиров. Самый удобный вариант – сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту. Чтобы расширить возможности тестирования на территории аэропорта, мы решили открыть клинику по приему анализов в терминале «Аэроэкспресс» в Шереметьево», — цитирует пресс-служба генерального директора «Аэроэкспресс» Алину Бисембаеву.

Как отметили в пресс-службе, стоимость теста – 1,8 тыс. рублей. При предъявлении билета на «Аэроэкспресс» с датой поездки не ранее 7 дней до и не позднее 7 дней после даты обращения пациенты получат скидку на тестирование в размере стоимости билета – 400 рублей. Один билет дает право на получение однократной скидки для одного человека.

Результат анализа будет готов не позднее 12 часов с момента его сдачи. Чтобы сэкономить время, нужно заполнить заранее анкету онлайн на сайте.