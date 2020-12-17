На внутренних линиях обслужено 902 тыс. человек, на международных — 224 тыс.

В октябре общий показатель перевозок был на уровне 1,8 млн человек, что на 59% меньше, чем годом ранее.

С начала года "Шереметьево" обслужило 18,5 млн человек (-60%): внутренними рейсами отправлено 12,4 млн пассажиров, за рубеж — 6,1 млн. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", Nordwind, "Россия", Pegas Fly, Royal Flight и Air France.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-ноябре стали Анталья, Стамбул, Пхукет, Ереван и Бангкок, федеральными — Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

По итогам года "Шереметьево" ожидает падения пассажиропотока на 57%, до 21,5 млн человек, заявлял первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин. К уровню прошлого года — 50 млн пассажиров — "Шереметьево" надеется выйти летом или в сентябре следующего года, говорил он, но это зависит от ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.