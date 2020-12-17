"После посадки самолета в аэропорту Большое Савино пассажиру стало плохо. К самолету была вызвана бригада медиков. В это время экипаж оказывал пассажиру первую медицинскую помощь. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в четверг на рейсе N 1159 авиакомпании S7, прибывшем из Москвы, уточнил он. В свою очередь пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР сообщает, что по факту смерти 41-летнего пассажира самолета авиакомпании S7 организована проверка. "Опрашиваются работники аэропорта, медицинский персонал, пассажиры и члены экипажа воздушного судна, назначена судебно- медицинская экспертиза", — говорится в пресс-релизе.