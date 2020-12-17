"Не путешествуйте, если у вас нет на то необходимости, не оставайтесь на ночь где-либо, если в этом нет необходимости, оставайтесь дома в узком кругу", — сказала Пател в эфире телеканала Sky News.

"Мы хотим, чтобы у всех было прекрасное Рождество, но в меньших, более безопасных масштабах... Мы правда этого хотим. Я думаю, общественность это понимает", — подчеркнула министр.

Пател подчеркнула, что в первую очередь надо отказаться от поездок по Великобритании из регионов первого уровня, где наблюдается не такое интенсивное распространение коронавируса, в регионы третьего уровня — места с более угрожающей эпидемиологической ситуацией.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается "отменять Рождество", но призвал британцев справлять его скромно.

"Устройте себе маленькое Рождество и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в этой стране пойдут лучше", — сказал Джонсон.

Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами со старшими родственниками, если только те не сделали прививку, избегать толп на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.

За первую неделю массовой вакцинации в Британии прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Эффективность препарат по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили более чем у 1,9 млн человек, свыше 65 тыс. инфицированных скончались.