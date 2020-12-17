По сообщению оперативного штаба Мурманской области, в четверг вступает в силу постановление регионального правительства, которое разрешает возобновить представления в океанариуме. При этом необходимо соблюдать ряд условий: 50% заполняемость зала с шахматной рассадкой, 30-минутный интервал между представлениями, санитарная обработка зала и бесконтактная оплата.

"Также новое постановление снимает ограничение на деятельность аттракционов на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных правил", — добавляют в оперштабе. Кроме того, в четверг в регионе открываются кинотеатры и Мурманская областная филармония.