В июне правительство выделило на поддержку аэропортов 10,9 млрд руб., их можно было направить на зарплаты персоналу, содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта. Субсидии распределялись из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Позднее правительство продлило период выдачи субсидий до июля включительно.

Сегодня аэропортовая отрасль, "вошедшая во вторую волну кризиса, остро нуждается в возобновлении государственной поддержки", говорится в письме президента МАА, гендиректора холдинга "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского главе Минтранса Виталию Савельеву (копия письма есть у "Интерфакса"). В I полугодии убытки аэропортов составили более 15 млрд руб., по итогам года могут достигнуть 30 млрд руб., предупредил Чудновский. При этом долговая нагрузка операторов превысит 250 млрд руб. (из них 180 млрд руб. — инвестиционные кредиты), коэффициент чистый долг/EBITDA подскочит с прошлогоднего 2,8х до 29х.

МАА просит Минтранс выделить дополнительные "антиковидные" субсидии: 3,1 млрд руб. в IV квартале этого года и от 4,4 до 18,7 млрд руб. в следующем году (в зависимости от фактической ситуации в отрасли).

"Дополнительно к расчетному размеру субсидии необходимо предусмотреть возможность субсидирования процентных платежей по инвестиционным кредитам аэропортов на IV квартал 2020 года и на 2021 год свыше процентной ставки в 2% по кредитам в рублях и 1% по долговым обязательствам в иностранной валюте", — пишет Чудновский. В текущем году, по оценкам МАА, для этого понадобятся 2 млрд руб., в следующем — от 2 до 8 млрд руб.

"Убедительно просим вас, уважаемый Виталий Геннадьевич, поддержать данные мероприятия и предложить их к реализации правительством РФ", — обращается Чудновский к Савельеву.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял в конце ноября, что дополнительная поддержка авиакомпаний на фоне COVID-кризиса пока не предполагается. Вместе с тем "более сложная, с моей точки зрения, ситуация в аэропортах", отмечал Белоусов. По прогнозу МАА, пассажиропоток аэропортов в декабре упадет на 60%, по итогам года — более чем на 40%.