"Часы оригинальные восстановлению не подлежат и была найдена "копия" или похожие, по ней ассоциация (воссоздания часов — ИФ) создала 3D-модель. Мы получили эту модель, по ней мы сейчас ведем разработку 2D всех чертежей и каждой детали с точными размерами", — сказали на заводе.

Собеседник уточнил, что производственные мощности завода позволяют изготовить механизм полностью, но эта сторона вопроса с ассоциацией пока не обсуждалась.

"Сейчас большая работа ведется именно по изучению, проектированию, технологии производства", — подчеркнули на "Ракете".

"Это будут новые часы", — резюмировал собеседник.

Как сообщалось, петербургский завод "Ракета" поможет в воссоздании часов собора Парижской богоматери, разрушенных во время пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщила ассоциация, созданная французскими специалистами для воссоздания пострадавшего механизма. "Специалисты изучают часы COLLIN, чтобы понять, какие детали могут быть изготовлены на петербургском предприятии", — говорится в сообщении ассоциации.

"Инженеры "Ракеты" уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе "Ракета" в Санкт-Петербурге", — сообщила в свою очередь пресс-служба петербургского завода.

На предприятии отмечают, что во Франции утрачена технология производства таких монументальных часов, в то время как "Ракета" имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве: он весит 4,5 т, достигает размеров 6х7 метров и состоит более чем из 5 тыс. деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.

5 апреля 2019 года в соборе Парижской богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.