Сделка совершена 16 декабря по итогам соответствующего аукциона, состоявшегося в конце ноября. Победителем стало ООО "Эрув" Александра Клячина, предложившее за актив 6,674 млрд руб. (на уровне минимально установленной цены).

Девелопер является одним из крупнейших игроков на столичном рынке недвижимости, владельцем гостиничного оператора Azimut Hotels, отеля "Метрополь" и ряда других активов. Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1,6 млрд.

В рамках "РЖД-Здоровья" объединены 19 корпоративных санаториев монополии. Они расположены на Черноморском побережье Кубани (три — в Сочи, по одному — под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п. Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).

"Российские железные дороги" считали актив непрофильным. В здравницах РЖДЗ "примерно уже процентов 60 — это не сотрудники, не члены семей РЖД", описывал предпосылки к решению о выходе перевозчика из "дочки" Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы монополии. В августе продажу "РЖД-Здоровья" одобрило правительство РФ "по цене, не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком".