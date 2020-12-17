Девелопер является одним из крупнейших игроков на столичном рынке недвижимости, владельцем гостиничного оператора Azimut Hotels, отеля "Метрополь" и ряда других активов. Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1,6 млрд.
В рамках "РЖД-Здоровья" объединены 19 корпоративных санаториев монополии. Они расположены на Черноморском побережье Кубани (три — в Сочи, по одному — под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п. Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).
"Российские железные дороги" считали актив непрофильным. В здравницах РЖДЗ "примерно уже процентов 60 — это не сотрудники, не члены семей РЖД", описывал предпосылки к решению о выходе перевозчика из "дочки" Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы монополии. В августе продажу "РЖД-Здоровья" одобрило правительство РФ "по цене, не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком".