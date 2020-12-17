Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе авиакомпании, полис «JAL Covid-19» будет предоставлен страховой компанией Allianz Travel. Он включает возмещение в размере до 150 тыс. евро расходов на тестирование во время поездки и лечение коронавируса в случае положительного результата теста.

Полис будет действовать 31 день с момента вылета первого международного рейса JAL либо до возвращения в страну проживания. Услуга будет предлагаться до 30 июня 2021 года.

«По мере восстановления международного авиасообщения группа компаний JAL приняла ряд ключевых мер против COVID-19, чтобы обеспечить клиентам безопасные путешествия. Хотя до возобновления пассажирских перевозок в глобальном масштабе еще потребуется время, мы надеемся, что полис «JAL-Covid 19 Cover» от Allianz Travel обеспечит спокойствие тем, кому нужно путешествовать уже сейчас» — говорит Хидео Ниномия, управляющий директор по пассажирским продажам Japan Airlines.