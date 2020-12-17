«Мы в какой-то степени благодарны этому тяжелому году, который помог нам осознать, что туризм является очень важной отраслью экономики и с точки зрения социального влияния, и с экономической точки зрения. Принято важное решение о создании нового нацпроекта по туризму. В него мы заложим все инструменты, которые позволяют опережающими темпами развивать индустрию туризма в нашей стране. И, конечно, базовая идея, которую мы закладываем в национальный проект, заключается в том, что эта инфраструктура должна быть доступной для всех граждан», — сказала она на онлайн-форуме «Доступная среда и туризм».

Догузова подчеркнула, что базовой задачей создателей нацпроекта является доступность внутренних туристических направлений в самом широком смысле слова для всех граждан страны и в разных ценовых сегментах.

«И в том, что касается создания услуг для людей с ограниченными возможностями, эта тема будет красной нитью проходить через все те меры поддержки, которые мы закладываем в проект», — сказала глава Ростуризма.

Она добавила, что очень многое предстоит в целом сделать для развития туризма, в том числе и в сфере путешествий для людей с ограниченными возможностями.

«Это и обновление стандартов качества, новые ГОСТы, внесение изменений в систему классификации, новые стандарты для туристических маршрутов, чтобы они были комфортными для всех граждан. И мы в следующем году будем продолжать эту работу. Важная мера поддержки, которую мы впервые запустили – гранты для малого и среднего бизнеса, который хочет развивать туризм. Десятки проектов в заявочной кампании касались развития инклюзивного туризма и создания условий для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди победителей – несколько десятков таких заявок, и я очень рада, что уже в этом году гранты получат те предприниматели, кто хочет развивать инклюзивный туризм», — подчеркнула Догузова.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет реализован в рамках трех федеральных проектов, направленных соответственно на развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма, совершенствование управления в этой сфере. Ранее сообщалось, что Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года.