"Поэтому устройте себе маленькое Рождество, и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в стране пойдут лучше", — сказал Джонсон.

Он добавил, что не собирается "отменять или запрещать Рождество". Вместо этого Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами с родственниками старшего возраста, если только те не сделали прививку, избегать скоплений людей на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.

За первую неделю массовой вакцинации в Британии прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили более чем у 1,8 млн человек, свыше 64,9 тыс. инфицированных скончались.