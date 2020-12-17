В совете министров циркулируют два плана. Первый, наиболее радикальный, поддерживает, в частности, министр здравоохранения Роберто Сперанца. Он предусматривает введение жестких ограничений из-за COVID-19 на весь период с 24 декабря по 6 января. Согласно плану, рестораны, бары, магазины в стране не должны работать, а перемещения жителей по Италии следует очень жестко ограничить. Некоторые послабления запланированы только на 28, 29 и 30 декабря.

Второй вариант — менее жесткий. В его пользу склоняется премьер Италии Джузеппе Конте. План предполагает максимально жесткие ограничения только 25, 26, 31 декабря, а также 1 января.

Ожидается, что правительство обсудит эти варианты с губернаторами итальянских областей, а затем объявит о решении согражданам.

В Италии в настоящее время и так действуют достаточно серьезные ограничения, связанные с борьбой против COVID-19. Однако власти пока не стремятся утверждать общие правила для всей страны, а вместо этого вводить ограничения в зависимости от обстановки в той или иной области.