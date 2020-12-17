"На данный момент из-за тумана задерживается прибытие и вылет четырех воздушных судов", — сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до трех часов. Как следует из расписания, всего крымский авиаузел должен принять и отправить в четверг 18 самолетов.

Как сообщалось, во вторник из-за тумана также были задержаны прибытие и вылет четырех бортов, один рейс авиакомпания отменила.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.