"Пожар полностью потушен в 6:40 мск. Площадь пожара составила 710 квадратных метров. Горела кровля неэксплуатируемого здания", — сказали в ведомстве.

Эвакуация не проводилась. Задержки рейсов нет.

По факту возгорания идет разбирательство.

Аэропорт Благовещенска все это время работал штатно, задержки авиарейсов, связанных с пожаром, не было.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы ГУП "Аэропорт Благовещенск", "международные туристические рейсы не обслуживались аэропортом из-за ограничений, введенных правительством РФ (по коронавирусу — ИФ). Сейчас будет решаться вопрос по обслуживанию рейсов и пассажиров международного направления в случае снятия ограничений".