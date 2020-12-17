"Для реализации проекта предстоит выполнить немало: привести в порядок дворы и общественные территории, обновить сети водоснабжения, наладить транспортную схему и высокоскоростной интернет на всей территории района. В планах создать Международную летнюю школу современного гостеприимства, ремесленные мастерские, коворкинг-центр, гостиницы", — поделился глава региона.

По его словам, Печоры станут местом притяжения для людей творческих профессий, любителей удаленной работы и всех желающих вырваться из крупных городов и мегаполисов.

"Будем для этого делать все возможное!" — заключил Михаил Ведерников.

В августе 2019 года правительство РФ внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований. В обновленный список вошли 7 новых городов и поселков, среди них — моногород Печоры Псковской области. Сегодня общее количество моногородов — 321. Такой статус дает городу новые возможности для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, а также возможность для предоставления дополнительных льготных условий для реализации инвестиционных проектов. На территории моногорода Печоры планируется реализация шести инвестиционных проектов в сферах культуры и туризма, пищевой промышленности и лесопереработки.