"Уверен, что скоро мы возобновим сотрудничество в сфере туризма, которое сейчас встало на паузу из-за коронавирусной инфекции. Россияне очень любят хорватские курорты — и летние, и зимние", — сказал Лавров в среду в Загребе на церемонии открытия нового здания посольства РФ в Хорватии.

Он добавил, что "и хорватские граждане могли не раз убедиться в гостеприимстве, с которым их встречают в России". "Яркий пример — Чемпионат мира по футболу 2018 года. Здесь присутствует живой свидетель — г-жа Колинда Грабар-Китарович (бывший президент Хорватии — ИФ), которая подтвердит, что даже когда россияне проигрывают, их гостеприимство от этого не страдает", — сказал министр.

Соглашение об улучшении условий размещения посольства Хорватии в Москве и посольства России в Загребе было подписано летом этого года. "Это соглашение выполняется. Хорватское посольство переехало в новое здание чуть раньше, а мы это делаем в эти дни", — сообщил Лавров.

По его словам, это хорошее подтверждение обоюдной нацеленности на всемерное развитие сотрудничества в самых разных областях. "С обеих сторон у нас абсолютно ясная нацеленность на всемерное развитие сотрудничества. Поэтому дипломатам скучать не придется. Новое здание создаст им более комфортные условия для того, чтобы продвигать вперед весь комплекс наших отношений", — сказал российский министр.

Ранее в среду он встретился с президентом Хорватии Зораном Милановичем, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

В июле 2020 года сообщалось, что Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России, туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание. Посетить Хорватию могут россияне с действующей визой, поскольку оформление новых документов приостановлено.