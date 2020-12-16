"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространение коронавирусной инфекции, следует отметить наметившуюся тенденцию стабилизации заболеваемости. (...) Хочу подчеркнуть, что введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется", — сказал Эргашев в видеокомментарии, распространенном пресс-службой администрации губернатора в среду.

"В настоящий момент в этом (дополнительных ограничениях — ИФ) нет необходимости", — отметил он. Ранее власти города сообщали, что при улучшении ситуации к концу года готовы пойти на послабления ограничений для предприятий общепита.