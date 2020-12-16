"Теперь жители Сергиево-Посадского округа смогут увидеть уникальные экспонаты, которые сегодня являются частью коллекций Музеев Московского Кремля, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа и Российской государственной библиотеки", — говорится в материале.

В начале ХХ века предметы искусства, участвующие в выставке, хранились в музее города, но по разным причинам были переданы в крупные музеи страны. Над проектом "Встреча с прошлым" коллектив работал более двух лет.

Выставка открыта с 16 по 21 декабря в Главном корпусе музея.

Ранее планировалось представить выставку 1 декабря, но из-за ситуации с коронавирусом с 21 октября до 13 декабря музеи в регионе были закрыты.