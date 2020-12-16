У пяти человек с рейса ET636 Аддис-Абеба — Чэнду авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшегося 3 декабря, тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными.

Аналогичный результат дали тесты у восьми пассажиров выполнявшегося 3 декабря рейса EO429 Москва-Чжэнчжоу российской компании "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) и у шести пассажиров рейса LX188 Цюрих-Шанхай авиаперевозчика Swiss International Air Lines 7 декабря.

Начиная с 21 декабря полеты по маршрутам Аддис-Абеба — Чэнду и Москва-Чжэнчжоу будут прекращены на неделю. Рейс Цюрих-Шанхай будет приостановлен на неделю с 27 декабря, сообщает агентство "Синьхуа".

CAAC 4 июня ввело в действие механизм вознаграждения и наказания для международных пассажирских перевозок для дальнейшего сдерживания распространения COVID-19. Если у всех прибывающих в Китай пассажиров определенного рейса будут отрицательные анализы на коронавирус нового типа в течение трех недель подряд, то авиакомпания получит разрешение на увеличение количества рейсов до двух в неделю.

В том случае, если число пассажиров с положительными результатами проверки на COVID-19 достигнет 5, то данный рейс будет приостановлен на неделю. Если их количество увеличится до 10, то рейсы по данному маршруту будут приостановлены на четыре недели.