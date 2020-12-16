Новый самолет стал тринадцатым в парке воздушных судов авиаперевозчика.

Борт поставлен в стандартной 100-кресельной компоновке эконом-класса с увеличенным пространством в первых рядах класса комфорт.

В сообщении отмечается, что воздушное судно пройдет стандартные процедуры технического обслуживания и в ближайшее время будет введено в расписание.

Как сообщалось, в октябре 2020 года "Азимут" заключил договоры с ООО "ПСБ Авиапрофлизинг" (структура Промсвязьбанка) о поставке двух самолетов Sukhoi Superjet 100. Срок аренды в обоих случаях составит 12 лет, до декабря 2032 года.

Совладелец "Азимута" Виталий Ванцев говорил в июне, что до конца этого года перевозчик получит еще три "суперджета", но уже в компоновке на 56 кресел, для того чтобы развивать корпоративные перевозки. "Это и перевозка спортивных команд, и участие в выставках. Мы в этом направлении движемся, это наш новый бизнес, который мы будем делать со следующего года", — заявлял Ванцев.

Промсвязьбанк может приобрести всего 59 "суперджетов" для поставок российским авиакомпаниям, сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники в августе. В случае совершения сделки банк станет крупнейшим владельцем флота SSJ-100. Сейчас в лидерах "ВЭБ-лизинг", который владеет 51 "суперджетом", и ГТЛК с 44 лайнерами. Еще 10 SSJ-100 принадлежат "Сбербанк лизингу", а всего в 2011-2020 годах ОАК поставила 173 "суперджета", отмечало издание.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В прошлом году авиакомпания перевезла 1,25 млн человек, став 18-й в статистике российских авиакомпаний.