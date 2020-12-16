"Время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут", — сказал Кобзев на совещании в Совете Федерации в среду.

"Москва и Санкт-Петербург фактически будут находиться, как мы говорим, в едином двухчасовом поясе агломерационной доступности. Это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. При этом график движения поездов будет предусматривать подключение к этой высокоскоростной магистрали городов Тверь, Клин, и для нас очень существенным элементом является Великий Новгород", — сказал он.

Время следования 2 часа 15 минут указывается без учета остановок, говорится в представленной в ходе выступления презентации Кобзева.

"Завершить строительство магистрали планируется к концу 2027 года. В 2024 году будут завершены работы и введены в эксплуатацию выходы из Москвы и Санкт-Петербурга, они будут реализовываться за контуром проекта ВСМ в проекте "Развития транспортных узлов двух столиц". В конце 2025 года предусматривается запуск в эксплуатацию высокоскоростного участка до Твери", — отметил замглавы РЖД.

Как сообщалось, научно-технический совет РЖД рекомендовал в качестве основного вариант прохождения высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург через Великий Новгород.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек.