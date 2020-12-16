«Туризм является одним из важнейших секторов экономики Доминиканской Республики, и мы очень ценим, что Российская Федерация входит в первую пятерку стран-эмитентов туристического потока в нашу страну. Стоит отметить, что количество приезжающих гостей из России ежегодно увеличивалось на протяжении последних десяти лет», – цитирует заявление Мора в ходе онлайн-переговоров пресс-служба министерства туризма.

Она подчеркнула, что правительство республики сделало все возможное, чтобы в кратчайшие сроки минимизировать последствия пандемии и реанимировать пострадавшую отрасль. «Уровень смертности от коронавируса в Доминикане – наименьший в Латинской Америке (1,6%). Заполненность больничных коек в среднем по стране не превышает 30%, в Пунта-Кане – 17%», – сказала замминистра в ходе переговоров.

Она также рассказала о мерах, предпринятых для предотвращения распространения пандемии COVID-19 в стране. В частности, с марта введен комендантский час, который будет продлен до января 2021 года. Однако эта мера не влияет на передвижение туристов по территории отелей и ориентирована только на местных жителей. Кроме того, Минтуризма сертифицировало новый протокол безопасности, соблюдение которого строго контролируется.

До 31 декабря 2020 года всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе предоставляется медицинская страховка, которая помимо чрезвычайных ситуаций покрывает тесты на COVID-19, расходы на длительное проживание и изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.

Доминиканскую республику в 2019 году посетили около 200 тысяч российских туристов.