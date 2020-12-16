"Основу выставки составили работы представителей династии Брейгелей. Главными героями выставки стали: Питер Брейгель Младший, прозванный Адским, и Ян Брейгель Старший, известный как Бархатный, а также внук, Ян Брейгель Младший", — рассказали в ведомстве.

Помимо работ младших Брейгелей будут представлены произведения их современников — известных фламандских и голландских авторов.

"Выставка в музее "Новый Иерусалим" объединит 70 произведений, большинство из которых выполнены в технике масляной живописи на дереве, реже — на меди или холстах. Некоторые работы уже были представлены в крупных федеральных и зарубежных музеях, большую часть работ российская публика увидит впервые", — добавили в министерстве.

Экспозицию составляют работы, которые Константин Мауергауз приобретал на Sotheby's, Christie's и других аукционах, а также в частных галереях. В 2015 году 29 произведений были показаны на выставке в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

"Творчество старых мастеров никогда еще столь обширно не представлялось в Новом Иерусалиме. Мы давно подходили к этой теме и рады, что удалось раскрыть ее настолько полно. Это не первый опыт, когда музей "Новый Иерусалим" делает большой выставочный проект с работами из частных коллекций. Такое сотрудничество всегда дарит встречи с недоступными произведениями, которые нельзя в любое время увидеть в музее. В этом их особенная ценность", — отметил генеральный директор музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Минкультуры Подмосковья.