"Буквально в понедельник у нас была информация, что порядка 98% мест в отелях области забронировано туристами из регионов России. Однако вести о возможных новых антивирусных ограничениях быстро распространилась в соцсетях. Люди запаниковали и стали звонить, отказаться от брони. Однако наши отельеры не подкачали и стали персонально работать с этими туристами", — сказал Ермак.

По сути, они стали оказывать звонившим психологическую помощь, убеждая, что "отдых на море будет хорошим, его никто не закрывает".

"Погода теплая, променады и приморские парки открыты, рестораны, по всей видимости, будут работать. К тому же у нас много предложений еды навынос, стрит-фуда и так далее, приезжайте. Экскурсии по достопримечательностям будут не массовыми, а почти эксклюзивными", — добавил министр.

Он отметил, что многие люди услышали эти слова и не стали снимать бронирование. Для многих было важно и то, что правительство области еще не определилось с мерами противодействия короновирусу, которые будут приняты с 28 декабря. Региональные власти в эти дни проведут консультации со всеми видами бизнеса, кто завязан на сферу туризма, попытаются найти консенсус безопасности и туристического потока.

Как сообщалось, правительство Калининградской области опубликовало проект постановления о новых мерах противодействия коронавирусу, призвав население и бизнес к его обсуждению. Они должны будут вступить в силу с 28 декабря и действовать до 17 января 2021 года.

В последние дни ситуация в регионе с коронавирусом стабилизировалась. Ежедневно выявляется порядка 200 заболевших и резкого роста числа инфицированных нет.