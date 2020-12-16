В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение "хрупкого прогресса", распространение коронавируса "по европейскому региону остается масштабным и интенсивным".
В ВОЗ призвали общественность "не недооценивать важность личных решений" и предпринять дополнительный индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников "нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию".
Что касается празднований в помещении, ключевым способом сократить риск передачи инфекции является ограничение числа гостей и обеспечение хорошей вентиляции.
"Это может показаться странным носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, но это существенно способствует обеспечению того, чтобы каждый остался в безопасности и здоровым", — отмечается в заявлении.
Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии.