Отмечается, что сейчас сотрудники российского часового завода занимаются изучением конструкции часов.

"Специалисты изучают часы COLLIN, чтобы понять, какие детали могут быть изготовлены на петербургском предприятии", — говорится в сообщении.

В фонде подчеркивают, что географическая удаленность не станет препятствием реконструкции часового механизма, и благодарят российских мастеров за участие в деле восстановления собора.

"Инженеры "Ракеты" уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе "Ракета" в Санкт-Петербурге", — сообщила в свою очередь пресс-служба петербургского завода.

На предприятии отмечают, что во Франции утрачена технология производства таких монументальных часов, в то время как "Ракета" имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве: он весит 4,5 тонн, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.

5 апреля 2019 года в соборе Парижской богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.