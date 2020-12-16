"Я бы хотел в ближайшее время увидеть там музей рыцарства или Мальтийского ордена. Это был дворец или сельский дом, дача, построенная для руководителя Мальтийского ордена. Рыцарственность присуща этому месту. Это должно быть воплощено в научно-интерактивной экспозиции", — сказал Панкратов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс" в среду.

"Когда мы это сделаем, а мы сделаем, Приоратский дворец будет одним из самых посещаемых мест Петербурга и окрестностей. Хотя посещаемость его и сейчас неплохая, выше, чем многих небольших музеев Петербурга", — добавил Панкратов.

Он отметил, что следующий год музей посвятит годовщине убийства императора Павла I. Планируется спроектировать интерьеры его личных комнат в Гатчинском дворце, чтобы впоследствии их воссоздать.

Приоратский дворец, похожий на средневековый католический монастырь, был возведен в 1799 году для рыцарей Мальтийского ордена. Это единственный в России памятник землебитного строительства конца XVIII века.

Император Павел I в детстве зачитывался рыцарскими романами и испытывал интерес к деятельности Суверенного ордена святого Иоанна Иерусалимского. После восшествия на престол в 1796 году Павел I получил звание протектора ордена, а затем был избран великим магистром этой древней католической корпорации.