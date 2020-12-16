Фото: Lara Barut Collection

В опросе, который должен был выявить наиболее популярные отели, приняли участие более 350 тыс. клиентов туроператора.

«Генеральный директор Coral Travel Джошкун Юрт вручил отелям, занявшим первые места в различных номинациях, премию Starway World Best Hotels. Из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла в штаб-квартире турецкого холдинга OTI, в который входит туроператор», — сообщили в пресс-службе.

В десятку лучших попали также отели Delphin Diva Premiere (Анталья, 4 место), Gloria Golf Resort (Белек, 5 место), Mitsis Ramira (остров Кос, Греция, 6 место), Kemer Barut Collection (Кемер, Турция, 7 место), Horizon Karon Beach Resort & Spa (Пхукет, Таиланд, 8 место), The Land of Legends Kingdom Hotel (Белек, 9 место) и Titanic Mardan Palace (Анталья, 10 место).

Фото: Xanadu Resort Нotel

Отель Xanadu Resort (Белек) также занял первое место в номинации «Авторские детские клубы Coral Travel», второе – в номинации «Профессиональная организация детского отдыха» и седьмое — в категории «Забота об окружающей среде». Кроме того, Джошкун Юрт вручил награды генеральным директорам отелей Otium Family Eco Club, Seven Seas Hotel Blue и Seven Seas Hotel Life, которые были номинированы во всех категориях премии.

Победители премии Starway World Best Hotels определяются по результатам анкетирования туристов. В 2020 году они выбирались среди 7,4 тыс. отелей в 36 странах. Клиенты Coral Travel оценивали состояние номера и отеля, качество еды и напитков, чистоту, услуги для детей, сад и бассейн, а также анимацию, возможности для спорта и заботу об окружающей среде.

Премия Starway World Best Hotels ежегодно вручается весной по итогам предыдущего года. На торжественной церемонии присутствуют представители посольств, офисов по туризму, лучшие агентства Coral Travel, директора отелей, авиакомпаний, представителей. В этом году церемония не состоялась из-за пандемии коронавируса.