Запрет на провоз ручной клади был введен в августе после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией.

«Ручная кладь вернулась в салоны самолетов! Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) разрешило провозить ручную кладь в салонах самолета с 17 декабря», — написал он в Twitter.

Российские перевозчики, выполняющие рейсы в Турцию, также отменяют ограничения по багажу. «Наши партнеры, авиакомпании Royal Flight и «Уральские авиалинии», уведомили нас, что с 17 декабря возвращаются старые правила перевозки ручной клади в Турцию, а введенные из-за пандемии коронавируса ограничения отменяются», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Ограничение на провоз ручной клади было введено в августе 2020 года Управлением гражданской авиации республики, чтобы ускорить процесс посадки и снизить риски заражения коронавирусом. По новым правилам, в салон можно было взять только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. Нарушение правила могло послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.