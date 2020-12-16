"Плановая посещаемость у нас около 300 тысяч человек, в этом году нас посетили 150-160 тысяч человек, это где-то 50-60% от нормального числа посетителей", — сказал Панкратов.

"В июле и августе была неплохая посещаемость. Мы почти дошли до цифр прошлых лет. "Одиночки" подтянули нам цифры посещаемости до нормальных средних значений по всем годам. Потом опять пошла стабильная тенденция к уменьшению числа посетителей", — добавил он.

По его словам, в этом году музею удалось заработать достаточно, чтобы сохранить зарплаты сотрудников на уровне прошлых лет.