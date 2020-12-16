"Самое простое, что мы можем сделать и сделаем — это доска на фасаде здания, причем мы хотим её сделать ее соразмерной доске (Ивана) Цветаева (первый директор музея) и (Юрия) Нечаева — Мальцова (меценат), чтобы Антонова вошла в этот ряд, что соответствует истории и абсолютно закономерно", — сказала Лошак на пресс-конференции в среду.

По ее словам, установить мемориальную доску планируется в самое ближайшее время, вероятно, к 40 дню ухода Антоновой.

"Кабинет, в котором находилась Ирина Александровна Антонова, который исторический был цветаевским кабинетом, планируем сделать мемориальной комнатой в музее и назвать "Кабинетом директора", — сообщила Лошак.

Она сказала, что для разработки проекта создания "Кабинета директора" будет проводиться музейный конкурс.

Помимо этого, в музее изобразительных искусств им. Пушкина в память о президенте музея планируют организовать Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин и "назвать его именем Антоновой, или Антоновским".

По словам Лошак, разместить Центр планируется в усадьбе Лопухиных, которая находится на территории музейного квартала.

Как сообщалась, Ирина Антонова скончалась 30 ноября, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1940 года студентка Института философии, литературы и истории. С 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год — директор ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки — "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.

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