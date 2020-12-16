Он отметил, что музей подчиняется Петербургу, где в новогодние праздники работа учреждений культуры будет запрещена, но в то же время находится на территории Ленинградской области, где эпидситуация лучше и нет таких жестких запретов.

"Мы пытаемся получить разрешение на работу. Думаю, скорее всего, мы будем работать с 30 декабря по 10 января. Думаю, мы будем единственными из пригородных музеев, которые будут работать", — сказал Панкратов, добавив, что "на 100% я этого сказать не могу".

"Письменного разрешения мы пока не получили, но, по моим данным, оно готовится. Думаю, это согласование будет. Это разумно и логично", — отметил он.

Продажа билетов для посещения музея в праздники будет только в интернете, чтобы не создавать очередей. Экскурсионные группы будут не более пяти человек, цены на входные билеты повысят примерно в полтора раза, чтобы сократить число посетителей, сказал Панкратов.